В Пензе женщина перевела мошеннику 50 тыс. рублей в надежде получить кредит Криминал

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. 24-летняя жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей в надежде на то, что банк предоставит ей кредит.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового учреждения и предложил оплатить комиссию, страховку, а также услуги курьера для получения кредита, заявка на который якобы уже одобрена.

«Гражданка перечислила на счет банковской карты 50 тыс. рублей, однако кредит не получила», — добавили в ведомстве.

В полиции уточнили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.