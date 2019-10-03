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Уклонявшийся от уплаты налогов пензенский бизнесмен избежал уголовной ответственности

19:21 | 03.10.2019 | Криминал

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Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревался в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, прекращено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Уклонявшийся от уплаты налогов пензенский бизнесмен избежал уголовной ответственности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, индивидуальный предприниматель в период с января 2016 года по декабрь 2017-го уклонился от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения на сумму более 1,1 млн. рублей», — сказала собеседница агентства, отметив, что это составляло около 40% суммы налогов и страховых взносов, подлежащих уплате.

Представитель управления добавила, что для этого в декларации и другие документы вносились заведомо ложные сведения относительно размера полученного дохода от реализации услуг и недвижимого имущества.

«В рамках уголовного дела органом следствия были предприняты меры, направленные на взыскание недоимки, в результате предприниматель полностью погасил имевшуюся задолженность. Ввиду того, что подозреваемый активно содействовал расследованию налогового преступления и возместил причиненный государству ущерб в полном объеме, уголовное дело в отношении него прекращено», — пояснила Татьяна Махницкая.

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