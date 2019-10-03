Уклонявшийся от уплаты налогов пензенский бизнесмен избежал уголовной ответственности Криминал

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревался в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, прекращено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, индивидуальный предприниматель в период с января 2016 года по декабрь 2017-го уклонился от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения на сумму более 1,1 млн. рублей», — сказала собеседница агентства, отметив, что это составляло около 40% суммы налогов и страховых взносов, подлежащих уплате.

Представитель управления добавила, что для этого в декларации и другие документы вносились заведомо ложные сведения относительно размера полученного дохода от реализации услуг и недвижимого имущества.

«В рамках уголовного дела органом следствия были предприняты меры, направленные на взыскание недоимки, в результате предприниматель полностью погасил имевшуюся задолженность. Ввиду того, что подозреваемый активно содействовал расследованию налогового преступления и возместил причиненный государству ущерб в полном объеме, уголовное дело в отношении него прекращено», — пояснила Татьяна Махницкая.