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В центре Пензы двое молодых людей повредили несколько машин

12:20 | 06.10.2019 | Криминал

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Пенза, 6 октября 2019. PenzaNews. Двое молодых людей, шедших по улице Луначарского в Пензе поздно вечером в минувшую субботу, 5 октября, разбили стекла нескольких припаркованных машин. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Росгвардии.

В центре Пензы двое молодых людей повредили несколько машин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что в правоохранительные органы обратился владелец одного из автомобилей, который передал приметы злоумышленников и уточнил, что они сели в маршрутной такси, следующее в направлении центра города.

«Информация о происшествии была незамедлительно передана экипажам групп задержания, патрулировавшим близлежащую территорию», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что маршрутка была остановлена, в салоне задержаны мужчины в возрасте 19 и 22 лет, один из которых сразу признался в содеянном, но при этом не смог объяснить мотивы своего поступка.

Подозреваемые были доставлены в управление МВД России по городу Пензе для дальнейшего разбирательства.

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