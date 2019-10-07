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В Пензе 78-летнего пенсионера обманули почти на 600 тыс. рублей

13:20 | 07.10.2019 | Криминал

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Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. 78-летний житель Пензы лишился около 600 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе 78-летнего пенсионера обманули почти на 600 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонила незнакомка, которая представилась финансовым инспектором Центрального банка. Она сказала, что собеседнику полагается компенсация в размере 420 тыс. рублей за ранее приобретенные лекарства, для получения которой необходимо оплатить страховку. Следуя инструкциям незнакомки, пенсионер в течение двух дней перевел пятью платежами на имя неизвестного ему человека 591 тыс. рублей, однако компенсацию не получил», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что по факту мошенничества организована проверка.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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