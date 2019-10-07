В Пензе возбуждено дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере Криминал

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы признала законным возбуждение уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что не позднее 4 октября 2019 года четверо жителей Пензы в возрасте от 21 года до 25 лет в составе группы лиц по предварительному сговору, используя интернет, через тайники пытались сбыть синтетическое наркотическое средство массой не менее 1 кг», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что злоумышленники не довели свой преступный умысел до конца, поскольку запрещенное вещество было изъято сотрудниками полиции.