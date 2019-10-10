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Экс-работник пензенской колонии осужден за взяточничество

15:16 | 10.10.2019 | Криминал

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Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей назначено бывшему сотруднику пензенской исправительной колонии №5, который признан судом виновным в трех эпизодах совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Экс-работник пензенской колонии осужден за взяточничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в начале июня 2019 года к младшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №5 обратился осужденный и попросил за денежное вознаграждение пронести ему на территорию ИК запрещенные предметы», — пояснила собеседница агентства, добавив при этом, что тот согласился и для перечисления денег предоставил сведения о номере мобильного телефона, к которому привязана банковская карта.

Представитель управления уточнила, что 10 июня 2019 года сотрудник ИК-5 передал осужденному сенсорный дисплей для мобильного телефона за вознаграждение в 4 тыс. рублей, 13-го числа — наушники и планшетный компьютер, получив за это 7,5 тыс. рублей, и в течение того же месяца — предметы медицинского назначения за взятку в 1 тыс. рублей.

Татьяна Махницкая отметила, что расследование уголовного дела осуществлялось при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР, ФСБ и ФСИН России.

«Приговор пока не вступил в законную силу», — уточнила она.

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