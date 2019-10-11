Житель Пензы лишился почти 650 тыс. рублей в надежде защитить сбережения Криминал

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Мужчина, проживающий в Октябрьском районе Пензы, лишился почти 650 тыс. рублей, пытаясь защитить сбережения на банковском счете.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в минувший четверг, 10 октября, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности известного банка, проинформировал о якобы совершаемой подозрительной транзакции и предложил для ее отмены перевести деньги на другой счет.

«Следуя инструкциям незнакомца, мужчина через банкомат в несколько приемов перечислил со своего банковского счета по указанным реквизитам 648 тыс. рублей. Когда деньги закончились, неизвестный предложил оформить кредит. В этот момент гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В УМВД отметили, что с начала 2019 года в Пензенской области возбуждено более 600 аналогичных уголовных дел, ущерб по каждому из которых составляет от нескольких тысяч до 1 млн. рублей и более.