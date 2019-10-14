Под Пензой бизнесмена застрелили из ружья Криминал

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины 1975 года рождения, занимавшегося рыбоводством в Иссинском районе Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером в субботу, 12 октября, мужчина 1966 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с сыном поехал на пруд в селе Долгоруково Иссинского района поохотиться на уток. На обратном пути их догнал потерпевший на автомашине «УАЗ». Поскольку он занимался разведением рыбы в этом пруду, то начал предъявлять претензии по поводу проезда обвиняемого с сыном около водоема. На этой почве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял из автомашины охотничье ружье ИЖ-27 и произвел не менее двух выстрелов в сторону потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что рыбовод получил ранение в живот, от которого скончался на месте происшествия.

Представитель следственного управления добавила, что мужчина 1966 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.