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В Никольске собака помогла полицейским раскрыть преступление

14:26 | 16.10.2019 | Криминал

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Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Служебная собака помогла полицейским раскрыть кражу, совершенную в Никольске Пензенской области.

В Никольске собака помогла полицейским раскрыть преступление. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник выбрал для преступления ночное время: он через незапертую дверь проник в дом 39-летнего гражданина, откуда похитил деньги в сумме 3 тыс. рублей, пачку сигарет и зажигалку.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также кинолог со служебной собакой, которая привела полицейских к одному из соседних домов», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в итоге 50-летний хозяин этого жилища признался в краже.

«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности», — отметили в пресс-службе.

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