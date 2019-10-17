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В Пензе пенсионер получил 7 лет колонии за убийство в баре

10:11 | 17.10.2019 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1952 года рождения приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство знакомого в баре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе пенсионер получил 7 лет колонии за убийство в баре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что утром 25 июля 2019 года житель Пензы распивал спиртное в одном из баров на проспекте Строителей. В это время в заведение зашел наглядно знакомый ему мужчина, с которым у него на протяжении длительного времени сложились неприязненные отношения. Между ними вновь произошла ссора, поскольку потерпевший начал оскорблять пенсионера. Тот, разозлившись, отправился домой, взял нож и вернулся в бар. Злоумышленник вызвал обидчика поговорить вне помещения. Потерпевший вышел в коридор, где пенсионер нанес ему ножом не менее одного удара в область груди», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что 40-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученного ранения, осложнившегося острой кровопотерей, а пенсионер явился в отдел полиции №3, где рассказал о совершенном убийстве.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.

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