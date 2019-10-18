В Пензе инвалид получил условный срок за ДТП, в котором пострадали дети и погиб их отец Криминал

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым инвалид I группы получил условный срок за ДТП в Пензе, в результате которого двое малолетних детей получили тяжелые травмы, а их отец погиб, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Октябрьского районного суда города.

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«8 мая 2017 года примерно в 18.50 водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и следовавший по федеральной автодороге М5 «Урал» в направлении улицы Побочинской в Пензе, нарушил ПДД, приступил к обгону «Mitsubishi Pajero», двигавшегося в попутном направлении, совершил с ним столкновение, после чего выехал на встречную полосу, где при возникновении опасности не принял своевременных мер по снижению скорости вплоть до остановки транспорта», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате произошло столкновение с «Renault Logan»: мужчина, управлявший иномаркой, погиб, его дети пострадали, а супруга на время потеряла сознание, при этом виновник ДТП, который перед тем, как сесть за руль, выпил примерно 300 граммов самогона, впал в кому и узнал о произошедшем позднее.

«Суд признал возможным исправление мужчины без изоляции от общества и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права управлением транспортными средствами на срок 3 года. Также с него в пользу потерпевших взыскано около 223 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба и 1,5 млн. рублей — компенсация морального вреда», — сказал представитель суда.

Он отметил, что приговор не был обжалован сторонами.