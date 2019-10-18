Свидетельница убийства в Кузнецке пыталась пустить следствие по ложному следу Криминал

Кузнецк, 18 октября 2019. PenzaNews. Женщина, которая стала свидетельницей убийства в квартире одного из домов на улице Тухачевского в Кузнецке Пензенской области и сама получила ножевое ранение, попыталась дезинформировать сотрудников правоохранительных органов об обстоятельствах произошедшего. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Свидетельница поначалу пояснила, что потерпевшая – женщина 1969 года рождения является ее знакомой, к ней в гости пришли трое неизвестных, и они вместе распивали спиртное. По ее словам, в ходе ссоры на почве неприязненных отношений один из незнакомцев ударил ножом владелицу квартиры и саму свидетельницу», — сказали в полиции.

В ведомстве отметили, что слова женщины не нашли своего подтверждения.

«При проведении детального осмотра сотрудники полиции установили, что в квартире в момент трагического инцидента находились лишь три человека. На это указывали обнаруженная бутылка водки и три рюмки. Полицейские заметили, что дверь балкона приоткрыта, и предположили, что орудие преступления могли выбросить на улицу. В ходе поисков, проходивших в темное время суток, они обнаружили нож со следами крови под окнами квартиры», — пояснили в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления мужчины 1984 года рождения, который является сожителем свидетельницы.

«Оперативники выяснили его местонахождение и задержали. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что нанес несколько ударов ножом владелице квартиры в связи с тем, что она отказалась дать ему в долг деньги для погашения кредита, а также ударил им свою сожительницу, когда та закричала», — сообщили в управлении, добавив, что затем женщина решила помочь возлюбленному избежать наказания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.