В Пензе мужчина задержан за убийство, совершенное в Санкт-Петербурге 17 лет назад Криминал

Санкт-Петербург, 21 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пензе мужчину 1969 года рождения в рамках уголовного дела, возбужденного 17 лет назад по факту убийства троих человек в Санкт-Петербурге.

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«Было установлено, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1969 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Он долгое время скрывался на территории другого государства и различных регионов Российской Федерации по подложным документам. 18 октября 2019 года мужчина был задержан на территории города Пензы. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Санкт-Петербурге.

В ведомстве пояснили, что, по данным следствия, в ночь на 2 июня 2002 года обвиняемый, находясь рядом с торговыми павильонами на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского в Санкт-Петербурге, на почве личных неприязненных отношений произвел не менее семи выстрелов в троих мужчин.

«В результате смерть одного из них наступила на месте происшествия, двое от полученных повреждений скончались в больнице», — уточнили в пресс-службе.

В управлении добавили, что в настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.