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В Пензе экс-работница банка осуждена за неправомерный доступ к компьютерной информации

16:58 | 21.10.2019 | Криминал

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Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым бывшая работница одного из банков признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе экс-работница банка осуждена за неправомерный доступ к компьютерной информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленница, занимавшая должность экономиста, а затем — ведущего клиентского менеджера регионального офиса одного из коммерческих банков, с использованием своего служебного положения с октября 2015 года по декабрь 2017-го выполнила противоправные операции во вводу в интегрированную систему девяти заявок на получение кредитов от имени двух своих родственников и одной знакомой без их присутствия и согласия», — пояснила собеседница агентства.

Представитель прокуратуры добавила, что затем женщина, заходя в систему под паролями других сотрудников, подсмотренным ею ранее, совершила несколько манипуляций, в результате заявки были одобрены, а деньги переведены на карты, к которым у нее был доступ.

«Общая сумма полученных ею таким способом денежных средств составила 625 тыс. рублей. Потрачены они были, по словам женщины, на погашение ипотеки в другом банке и ранее взятых ею на имя родственников кредитов», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, когда служба безопасности банка начала проверку в отношении работницы, та написала заявление об увольнении, однако до своего ухода она вновь незаконно воспользовалась интегрированной банковской системой и изменила позицию, которая делала недоступным кредитование в форме овердрафта по ее расчетному счету.

«После этого кредит в рамках овердрафта по ее зарплатной банковской карте стал возможен, и в тот же день она сняла с нее 16 тыс. 300 рублей», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что при рассмотрении дела экс-работница банка согласилась с предъявленным обвинением, судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с испытательным сроком полтора года.

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