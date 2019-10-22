EN
23:20:34 Вторник, 22 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Никольском районе возбуждено уголовное дело в отношении матери троих детей

16:39 | 22.10.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», возбуждено в отношении 31-летней жительницы Никольского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Никольском районе возбуждено уголовное дело в отношении матери троих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе доследственной проверки установлено, что жительница района ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию троих малолетних детей в возрасте 12, 9 и 4 лет, причиняла им физические и нравственные страдания. Дети содержались в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, что повлекло возникновение у них заболеваний», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в ночь на 25 сентября малолетние были обнаружены в доме матери, которая на протяжении нескольких дней злоупотребляла спиртным, при этом дети находились одни.

Представитель прокуратуры уточнила, что малолетние были помещены в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта» комплексного центра соцобслуживания населения Никольского района, откуда впоследствии старшего ребенка забрал отец.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», — подчеркнула Светлана Артамонова.

Загрузка...
Читайте также
На парковке вблизи площади Ленина в Пензе стала доступна оплата картой В Сердобском районе возбуждено дело по факту убийства пастуха
В Колышлее больница впервые получила маммограф Представители банка «Кузнецкий» приняли участие в международном форуме ВБА-2019
В Пензе подведены предварительные итоги месячника по благоустройству «Росэлектроника» познакомит пензенских студентов с работой предприятий холдинга
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement