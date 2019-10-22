В Никольском районе возбуждено уголовное дело в отношении матери троих детей Криминал

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», возбуждено в отношении 31-летней жительницы Никольского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе доследственной проверки установлено, что жительница района ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию троих малолетних детей в возрасте 12, 9 и 4 лет, причиняла им физические и нравственные страдания. Дети содержались в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, что повлекло возникновение у них заболеваний», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в ночь на 25 сентября малолетние были обнаружены в доме матери, которая на протяжении нескольких дней злоупотребляла спиртным, при этом дети находились одни.

Представитель прокуратуры уточнила, что малолетние были помещены в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта» комплексного центра соцобслуживания населения Никольского района, откуда впоследствии старшего ребенка забрал отец.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», — подчеркнула Светлана Артамонова.