Названы наиболее распространенные способы дистанционного хищения денег Криминал

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков назвал наиболее распространенные способы дистанционного хищения денежных средств у жителей региона.

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По его словам, чаще всего фиксируются факты, когда злоумышленники под видом работников того или иного банка звонят гражданину и предупреждают его о подозрительной операции, для блокировки которой якобы необходимо сообщить информацию, дающую доступ к управлению счетом.

«Не звонят сотрудники банка по этому поводу! Это раз. Никогда в жизни сотрудники банка не будут спрашивать информацию, связанную с PIN-кодами, с SMS-сообщениями и так далее. [...] Если только вам звонит «сотрудник банка» и начинает говорить о подозрительной операции, это мошенник», — пояснил Сергей Шестаков в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в здании УМВД России по Пензенской области во вторник, 22 октября.

Он добавил, что на втором месте по популярности среди мошенников находятся звонки с предложением перевести деньги на «резервный» счет.

По словам Сергея Шестакова, зачастую владельца банковской карты вводит в заблуждение то, что собеседник обращается к нему по имени и отчеству.

«Это несложно узнать. Это технически возможно любому из вас», — сказал полковник полиции, обращаясь к представителям СМИ. Он подчеркнул, что для этого не надо покупать базы данных с контактами клиентов кредитно-финансовых учреждений.

Третий способ дистанционного хищения денежных средств, по информации врио начальника полиции, связан с интернет-торговлей и предоставлением онлайн-услуг, при этом существуют различные способы обмана.

В качестве примера Сергей Шестаков привел приобретение товаров в интернет-магазинах.

«Не покупайте, не потрогав. Не делайте предоплату», — дал он рекомендацию.

Полковник полиции призвал СМИ подключиться к профилактической работе.

«Давайте честно признаемся — вся информация, которая идет через прессу, очень сильно влияет на население. Очень сильно влияет. Не зря говорят: пресса — четвертая власть», — отметил Сергей Шестаков.

Он уточнил, что с начала года в регионе зарегистрировано примерно 2 тыс. случаев дистанционного хищения денежных средств — краж и мошенничеств, а с учетом членов семей тех, кто оказался обманут, количество потерпевших достигает где-то 10 тыс. человек.

«Я думаю, что для такой области как у нас — для Пензенской области — это очень много, — подчеркнул врио начальника полиции.