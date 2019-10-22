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Названы наиболее распространенные способы дистанционного хищения денег

17:55 | 22.10.2019 | Криминал

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Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков назвал наиболее распространенные способы дистанционного хищения денежных средств у жителей региона.

Названы наиболее распространенные способы дистанционного хищения денег

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, чаще всего фиксируются факты, когда злоумышленники под видом работников того или иного банка звонят гражданину и предупреждают его о подозрительной операции, для блокировки которой якобы необходимо сообщить информацию, дающую доступ к управлению счетом.

«Не звонят сотрудники банка по этому поводу! Это раз. Никогда в жизни сотрудники банка не будут спрашивать информацию, связанную с PIN-кодами, с SMS-сообщениями и так далее. [...] Если только вам звонит «сотрудник банка» и начинает говорить о подозрительной операции, это мошенник», — пояснил Сергей Шестаков в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в здании УМВД России по Пензенской области во вторник, 22 октября.

Он добавил, что на втором месте по популярности среди мошенников находятся звонки с предложением перевести деньги на «резервный» счет.

По словам Сергея Шестакова, зачастую владельца банковской карты вводит в заблуждение то, что собеседник обращается к нему по имени и отчеству.

«Это несложно узнать. Это технически возможно любому из вас», — сказал полковник полиции, обращаясь к представителям СМИ. Он подчеркнул, что для этого не надо покупать базы данных с контактами клиентов кредитно-финансовых учреждений.

Третий способ дистанционного хищения денежных средств, по информации врио начальника полиции, связан с интернет-торговлей и предоставлением онлайн-услуг, при этом существуют различные способы обмана.

В качестве примера Сергей Шестаков привел приобретение товаров в интернет-магазинах.

«Не покупайте, не потрогав. Не делайте предоплату», — дал он рекомендацию.

Полковник полиции призвал СМИ подключиться к профилактической работе.

«Давайте честно признаемся — вся информация, которая идет через прессу, очень сильно влияет на население. Очень сильно влияет. Не зря говорят: пресса — четвертая власть», — отметил Сергей Шестаков.

Он уточнил, что с начала года в регионе зарегистрировано примерно 2 тыс. случаев дистанционного хищения денежных средств — краж и мошенничеств, а с учетом членов семей тех, кто оказался обманут, количество потерпевших достигает где-то 10 тыс. человек.

«Я думаю, что для такой области как у нас — для Пензенской области — это очень много, — подчеркнул врио начальника полиции.

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