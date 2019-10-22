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В Сердобском районе возбуждено дело по факту убийства пастуха

18:23 | 22.10.2019 | Криминал

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Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по факту убийства 33-летнего мужчины возбуждено в Сердобском районе Пензенской области.

В Сердобском районе возбуждено дело по факту убийства пастуха. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном недалеко от села Дубасово, двое мужчин подрабатывали пастухами. Вечером 16 октября они вдвоем употребляли спиртное в сторожевом помещении. Между ними возник конфликт», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, по словам 39-летнего обвиняемого, который детально не помнит обстоятельств произошедшего, поскольку был пьян, потерпевший ударил его по лицу.

«Чтобы не продолжать конфликт, мужчина вышел на улицу. Решив наказать обидчика, он вернулся в сторожку через несколько минут и ножом нанес не менее двух ударов в шею потерпевшего, после чего лег спать. Утром 17 октября злоумышленник попытался разбудить приятеля и понял, что тот не подает признаков жизни. О его смерти он сообщил владельцу фермы, который вызвал сотрудников правоохранительных органов», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что обвиняемый заключен под стражу.

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