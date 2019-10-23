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В Пензе обнаружен подпольный цех по производству алкоголя

14:13 | 23.10.2019 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного цеха по производству и розливу алкогольной продукции, который действовал в одном из гаражей на территории Пензы.

В Пензе обнаружен подпольный цех по производству алкоголя

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, после получения оперативной информации о производстве и реализации контрафактного спиртного были проведены обыски по местам жительства ряда граждан, а также в гаражах и четырех барах.

«В одном из гаражей обнаружено и изъято оборудование для кустарного производства и розлива алкогольной продукции. Кроме того, в гаражах и питейных заведениях полицейские изъяли около 2,5 тыс. бутылок водки и 240 литров спирта», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также в помещении находились пустые бутылки с приклеенными федеральными специальными марками, водочными этикетками и крышки для них.

«Изъятая продукция направлена на экспертизу», — пояснили в полиции.

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