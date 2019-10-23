В Башмаковском районе угонщик попал в ДТП на чужой машине Криминал

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Злоумышленник, совершивший угон автомобиля «ГАЗель» в поселке Дружный Башмаковского района Пензенской области, не справился с управлением и попал в ДТП в пяти метрах от того места, где изначально была припаркована машина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В полиции уточнили, что автомобиль под управлением угонщика врезался в гараж, после чего водитель скрылся.

«Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», — сказали в ведомстве.

В УМВД добавили, что в результате удалось установить причастность к совершению преступления 51-летнего мужчины.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка», — отметили в управлении.