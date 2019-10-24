Жительница Нижнего Ломова лишилась 115 тыс. рублей после телефонной беседы с незнакомцем Криминал

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. 67-летняя жительница Нижнего Ломова лишилась почти 115 тыс. рублей после телефонного разговора со злоумышленником, который выдал себя за сотрудника службы безопасности известного банка.

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«Он сказал, что с денежными средствами на счете собеседницы производится подозрительная операция и для ее блокировки необходимо продиктовать номер карты, код с обратной стороны и данные, которые поступят в SMS. После того как женщина предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета карты списано 114 тыс. 700 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.