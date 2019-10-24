EN
10:08:18 Четверг, 24 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Нижнего Ломова лишилась 115 тыс. рублей после телефонной беседы с незнакомцем

09:03 | 24.10.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. 67-летняя жительница Нижнего Ломова лишилась почти 115 тыс. рублей после телефонного разговора со злоумышленником, который выдал себя за сотрудника службы безопасности известного банка.

Жительница Нижнего Ломова лишилась 115 тыс. рублей после телефонной беседы с незнакомцем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он сказал, что с денежными средствами на счете собеседницы производится подозрительная операция и для ее блокировки необходимо продиктовать номер карты, код с обратной стороны и данные, которые поступят в SMS. После того как женщина предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета карты списано 114 тыс. 700 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе 25 октября состоится презентация Сосновоборского района В Шемышейке мужчина получил условный срок за наркотики и угрозы в адрес полицейского
Подрядчики вложили в завершение проблемных объектов более 300 млн. рублей — Инна Левченко В Башмаковском районе угонщик попал в ДТП на чужой машине
Вопрос о механизмах достройки объектов «Солнечного города» рассмотрят 10 ноября Инна Левченко назвала большой победой передачу объектов «Пензастроя» ЖСК
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement