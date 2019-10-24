Житель Пензы подозревается в краже пакета с деньгами Криминал

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. 38-летний житель Пензы подозревается в краже пакета с деньгами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«В полицию Пензы обратилась с заявлением о краже 40-летняя гражданка. Она пояснила, что в магазине на улице Спартаковской в незапертой ячейке камеры хранения оставила бумажный пакет с кошельком, в котором находились деньги в сумме 3 тыс. 300 рублей. Впоследствии женщина обнаружила, что пакет похищен неизвестным лицом», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого.

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — уточнили в УМВД.