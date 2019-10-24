EN
21:47:10 Четверг, 24 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы подозревается в краже пакета с деньгами

19:37 | 24.10.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. 38-летний житель Пензы подозревается в краже пакета с деньгами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Пензы подозревается в краже пакета с деньгами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию Пензы обратилась с заявлением о краже 40-летняя гражданка. Она пояснила, что в магазине на улице Спартаковской в незапертой ячейке камеры хранения оставила бумажный пакет с кошельком, в котором находились деньги в сумме 3 тыс. 300 рублей. Впоследствии женщина обнаружила, что пакет похищен неизвестным лицом», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого.

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — уточнили в УМВД.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области перевыполнен годовой план по искусственному восстановлению лесов Пензенский кластер «Безопасность» представил свою продукцию на международных выставках
В Пензе заблудившаяся 82-летняя дачница три ночи провела на лавочке, ожидая помощи В декабре отметят 55-летие движения студотрядов Пензенской области
В Никольске увековечили память Владимира Квышко Мутовкин вошел в состав правления совета муниципальных образований Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement