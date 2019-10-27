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Под Пензой мужчину избили около дома, возбуждено уголовное дело

13:24 | 27.10.2019 | Криминал

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Пенза, 27 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено по факту избиения в ночное время 35-летнего жителя села Засечного Пензенской области вблизи дома на улице Радужной. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Под Пензой мужчину избили около дома, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска установили, что пострадавшего избил руками, причинив различные переломы, 32-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве, добавив, что подозреваемый дал признательные показания.

В пресс-службе уточнили, что пострадавший госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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