Под Пензой мужчину избили около дома, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 27 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено по факту избиения в ночное время 35-летнего жителя села Засечного Пензенской области вблизи дома на улице Радужной. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Сотрудники уголовного розыска установили, что пострадавшего избил руками, причинив различные переломы, 32-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве, добавив, что подозреваемый дал признательные показания.

В пресс-службе уточнили, что пострадавший госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются.