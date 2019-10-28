В Вадинском районе женщину будут судить за неуплату алиментов Криминал

Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. 22-летняя жительница деревни Лопатино Вадинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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«В ходе предварительного расследования установлено, что по решению суда в марте 2019 году женщина была лишена родительских прав в отношении двухлетнего сына. Она обязана выплачивать алименты на его содержание в размере четверти заработка и иного дохода до достижения ребенком совершеннолетия. Мальчик передан в приемную семью. В июле мать была подвернута административному наказанию в виде 70 часов обязательных работ за неуплату алиментов без уважительных причин», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что женщина не отбыла наказание, не начала выплачивать деньги на содержание ребенка, не устроилась на работу и не обращалась в центр занятости населения, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

«Общая задолженность по алиментам превысила 60 тыс. рублей», — добавила собеседница агентства.