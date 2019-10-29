Телефонный мошенник обманул жительницу Пензы на 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, назвал свой табельный номер и сказал, что по карте собеседницы поступил запрос на закрытие счета, а для сохранения денежных средств необходимо их обналичить и перевести на другой счет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что час спустя женщина сняла деньги и зачислила их на чужой счет, указанный незнакомцем.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленника.