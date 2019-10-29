В Сердобске пожилая женщина скончалась после бытовой ссоры со снохой Криминал

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено 35-летней жительнице Сердобска Пензенской области, которая, по версии следствия, вонзила нож в бедро свекрови, после чего та скончалась. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 14 октября жительница Сердобска, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой, где у нее произошел бытовой конфликт со свекровью. Злоумышленница схватила кухонный нож и нанесла им один удар в область бедра потерпевшей. После случившегося она попросила соседей вызвать скорую помощь», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, до приезда медиков женщина пыталась перевязать рану свекрови.

«Прибывшие медицинские работники уже не смогли помочь пострадавшей. 61-летняя женщина скончалась на месте происшествия от колото-резаной раны левого бедра, сопровождавшейся массивным кровотечением», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления отметила, что в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.