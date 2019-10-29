В Кузнецке раскрыто разбойное нападение, совершенное девять лет назад Криминал

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жителя Кузнецка Пензенской области 1992 года рождения к разбойному нападению, совершенному девять лет назад.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, жертвой преступления тогда стала женщина 1923 года рождения, которая, проснувшись среди ночи, увидела в доме незнакомца с фонариком в одной руке и ножом в другой.

«Пенсионерка попыталась встать, однако злоумышленник помешал ей сделать это и потребовал деньги. Забрав из кошелька престарелой гражданки 150 рублей, незнакомец ушел», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что на месте разбойного нападения были обнаружены отпечатки, по которым осенью 2019 года удалось выйти на след предполагаемого преступника.

«На момент преступления ему едва исполнилось 18 лет», — отметили в УМВД, уточнив, что в настоящее время мужчина заключен под стражу и уже признался в содеянном.