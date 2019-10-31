В Сурске заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы Криминал

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении мужчины, которому предъявлено обвинение в совершении убийства своей сожительницы в дома на улице Мичурина в городе Сурске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 27 октября обвиняемый вместе с сожительницей распивал спиртное в доме по улице Мичурина. Мужчина на некоторое время отлучился, а по возвращении понял, что сожительница с кем-то продолжала застолье. На его вопросы о том, кто приходил в гости, женщина не ответила. На этой почве между ними возник конфликт. Потерпевшая начала оскорблять обвиняемого, а тот, разозлившись, схватил нож и нанес ей не менее одного удара», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что женщина скончалась на месте преступления от колото-резаного ранения шеи и груди.

«Лишь утром 28 октября мужчина рассказал соседке, что его сожительница умерла, и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и осуществляется сбор доказательств.