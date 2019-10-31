В Пензе задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве Криминал

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 22-летнюю уроженку Тамбовской области по подозрению в мошенничестве на территории Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в день совершения преступления женщина находилась в Пензе проездом. После осмотра достопримечательностей она зашла в магазин, чтобы приобрести колготки. Сделав выбор, подозреваемая показала на кассе купюру номиналом 5 тыс. рублей, а когда продавец стала отсчитывать сдачу, злоумышленница незаметно спрятала в сумку банкноту, которую девушка забыла забрать. Получив 4 тыс. 711 рублей сдачи и товар, злоумышленница покинула магазин», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что также удалось выяснить причастность женщины к аналогичному преступлению в областном центре.

«Она пришла в почтовое отделение и попросила кассира продать ей два конверта. При этом злоумышленница продемонстрировала купюру номиналом 5 тыс. рублей и незаметно убрала ее в сумку, пока кассир доставала товар. Услышав итоговую стоимость покупки, которая составляла 60 рублей, женщина предложила продавцу 10 рублей для удобства выдачи сдачи. После этого сотрудница почты отсчитала денежные средства в сумме 4 тыс. 950 рублей и передала их покупательнице, не заметив обмана, после чего подозреваемая покинула место преступления», — сказали в полиции.

В УМВД уточнили, что общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленницы, составила около 10 тыс. рублей, которые она потратила на личные нужды.

«Подозреваемая свою вину признала полностью», — подытожили в пресс-службе.