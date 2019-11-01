В Пензенской области женщину будут судить за ложное обвинение в изнасиловании Криминал

Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. 53-летняя жительница Неверкинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

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«По данным следствия, днем 7 октября 2019 года женщина по телефону обратилась в районное отделение полиции и сказала, что сожитель ее изнасиловал. В тот же день она, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления, написала участковому уполномоченному полиции заявление о привлечении сожителя к уголовной ответственности за изнасилование, совершенное с угрозой применения насилия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе доследственной проверки женщина призналась, что оговорила сожителя.

«Свой поступок она объяснила тем, что обиделась на мужчину, приревновав его», — сказала собеседница агентства.