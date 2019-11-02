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Возбуждено пять уголовных дел по фактам коррупции в Пензенской области

13:19 | 02.11.2019 | Криминал

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Пенза, 2 ноября 2019. PenzaNews. Пять уголовных дел коррупционной направленности возбуждено в Пензенской области за девять месяцев 2019 года по материалам прокурорских проверок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Возбуждено пять уголовных дел по фактам коррупции в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Органами прокуратуры области в сфере противодействия коррупции выявлено 1 тыс. 261 нарушение законов, в связи с чем принесено 333 протеста, в суды направлено 38 заявлений, внесено 485 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 515 лиц», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что с января по сентябрь зафиксировано 487 нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе в части несоблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством.

«В связи с нарушением порядка заключения трудовых договоров с бывшими служащими по инициативе прокуроров расторгнуто 11 договоров», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, выявлено 20 фактов личной заинтересованности госслужащих, которая привела или могла привести к конфликту интересов.

«Прокурорами на постоянной основе проводятся проверки исполнения федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». За девять месяцев 2019 года выявлено пять нарушений закона в указанной сфере, в том числе два — в работе кадровых служб, в связи с чем внесено пять представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены четыре лица», — пояснила собеседница агентства.

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