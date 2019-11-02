Возбуждено пять уголовных дел по фактам коррупции в Пензенской области Криминал

Пенза, 2 ноября 2019. PenzaNews. Пять уголовных дел коррупционной направленности возбуждено в Пензенской области за девять месяцев 2019 года по материалам прокурорских проверок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Органами прокуратуры области в сфере противодействия коррупции выявлено 1 тыс. 261 нарушение законов, в связи с чем принесено 333 протеста, в суды направлено 38 заявлений, внесено 485 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 515 лиц», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что с января по сентябрь зафиксировано 487 нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе в части несоблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством.

«В связи с нарушением порядка заключения трудовых договоров с бывшими служащими по инициативе прокуроров расторгнуто 11 договоров», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, выявлено 20 фактов личной заинтересованности госслужащих, которая привела или могла привести к конфликту интересов.

«Прокурорами на постоянной основе проводятся проверки исполнения федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». За девять месяцев 2019 года выявлено пять нарушений закона в указанной сфере, в том числе два — в работе кадровых служб, в связи с чем внесено пять представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены четыре лица», — пояснила собеседница агентства.