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Более 1 млн. рублей похищено с банковских счетов жительницы Заречного

09:54 | 03.11.2019 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, в результате которого с банковских счетов 53-летней жительницы Заречного Пензенской области похищено более 1 млн. рублей.

Более 1 млн. рублей похищено с банковских счетов жительницы Заречного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонили неизвестные лица и предложили заработок в интернете путем участия в торгах на бирже через брокерскую компанию. Следуя инструкциям незнакомцев, она установила на своем компьютере программу, обеспечивающую удаленный доступ к нему с чужих рабочих станций, после чего обнаружила, что с ее банковских счетов списано 1 млн. 144 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, по словам жительницы Заречного, она знала о подобных способах обмана и все равно попалась на уловку злоумышленников.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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