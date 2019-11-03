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Житель Пензенской области лишился денег при продаже дома

13:50 | 03.11.2019 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2019. PenzaNews. 44-летний житель Лунинского района Пензенской области лишился денег при попытке продать дом в селе Ломовка с помощью сайта объявлений.

Житель Пензенской области лишился денег при продаже дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, с мужчиной по телефону связался потенциальный покупатель, который выразил готовность приобрести недвижимость и перевести задаток в 20 тыс. рублей, для чего продавец продиктовал номер банковской карты.

«Затем незнакомец перезвонил и сказал, что ошибочно перевел 40 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что владелец дома поверил словам злоумышленника, снял со своей карты 20 тыс. рублей и перечислил на чужой номер мобильного телефона.

По факту мошенничества организована проверка.

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