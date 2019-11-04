В Пензе бродягу заподозрили в краже куртки из медцентра
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Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. 66-летний бродяга подозревается в краже куртки несовершеннолетнего посетителя одного из медицинских центров на улице Московской в Пензе, пришедшего в учреждение вместе со своей бабушкой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службу регионального управления МВД России.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Мальчик оставил на вешалке без присмотра куртку, в кармане которой находились наушники стоимостью около 15 тыс. рублей, а через некоторое время обнаружил, что она похищена», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что причастность пожилого мужчины к краже установили сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы.
«Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в УМВД.
По факту кражи проводится проверка.