В Пензе бродягу заподозрили в краже куртки из медцентра Криминал

Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. 66-летний бродяга подозревается в краже куртки несовершеннолетнего посетителя одного из медицинских центров на улице Московской в Пензе, пришедшего в учреждение вместе со своей бабушкой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службу регионального управления МВД России.

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«Мальчик оставил на вешалке без присмотра куртку, в кармане которой находились наушники стоимостью около 15 тыс. рублей, а через некоторое время обнаружил, что она похищена», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что причастность пожилого мужчины к краже установили сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы.

«Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в УМВД.

По факту кражи проводится проверка.