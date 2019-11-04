EN
13:26:43 Понедельник, 4 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе бродягу заподозрили в краже куртки из медцентра

09:25 | 04.11.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. 66-летний бродяга подозревается в краже куртки несовершеннолетнего посетителя одного из медицинских центров на улице Московской в Пензе, пришедшего в учреждение вместе со своей бабушкой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службу регионального управления МВД России.

В Пензе бродягу заподозрили в краже куртки из медцентра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мальчик оставил на вешалке без присмотра куртку, в кармане которой находились наушники стоимостью около 15 тыс. рублей, а через некоторое время обнаружил, что она похищена», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что причастность пожилого мужчины к краже установили сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы.

«Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в УМВД.

По факту кражи проводится проверка.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе с дачного участка украдено 345 кг металлолома День народного единства отметили митингом на Юбилейной площади Пензы
В Пензе «Дизель» одержал уверенную победу над столичной «Звездой» Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем народного единства
В Наровчатском районе рано утром огонь охватил двухквартирный дом Андрей Лузгин поздравил пензенцев с Днем народного единства
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама