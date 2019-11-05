Стали известны обстоятельства убийства мужчины, тело которого извлекли из реки в Пензе Криминал

Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Мужчина 1963 года рождения, тело которого спасатели извлекли из реки Суры в районе улицы Лебедевской в Пензе более недели назад, за некоторое время до гибели был избит до смерти. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 24 октября 29-летний обвиняемый вместе со своей подругой пришли в гости к матери последней, проживающей в квартире на улице Лебедевской. К ним присоединились соседи и отец мужчины. В процессе застолья пришел сожитель хозяйки квартиры, однако компания решила его прогнать. Поскольку тот отказывался уходить, обвиняемый несколько раз ударил его руками по лицу, ногами по телу и не менее одного раза ногой по шее», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что затем злоумышленник оттащил потерпевшего к Суре.

Читайте также

В Пензе вблизи острова Пески утонул мужчина

«Со слов обвиняемого, он оставил мужчину на берегу реки, при этом несколько раз ходил проверять его состояние. В ходе допросов обвиняемый пояснил, что, придя к водоему в очередной раз, он обнаружил пострадавшего в воде, в связи с чем вызвал сотрудников пензенского пожарно-спасательного центра. При извлечении мужчины из реки последний уже не подавал признаков жизни», — сказала Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления уточнила, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате удавления.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснила она, отметив, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и разбоя.