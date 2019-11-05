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Житель Пензы лишился более 60 тыс. рублей в надежде получить кредит

17:08 | 05.11.2019 | Криминал

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Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, жертвой которого стал 34-летний житель Пензы, пытавшийся получить кредит через интернет.

Житель Пензы лишился более 60 тыс. рублей в надежде получить кредит. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, на одном из сайтов он оставил заявку. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сказал, что собеседнику одобрен кредит, для получения которого необходимо оплатить услуги перевода и страховку. Следуя инструкциям незнакомца, мужчина перечислил на счет банковской карты 62 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что кредит пензенец до сих пор не получил.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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