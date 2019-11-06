В Пензе женщина лишилась почти 260 тыс. рублей в надежде найти заработок в интернете Криминал

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. 34-летняя жительница Пензы лишилась почти 260 тыс. рублей, пытаясь заработать денег через интернет.

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«На одном из сайтов женщина разместила объявление о поиске работы. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который предложил содействие в заработке посредством электронных торгов на интернет-площадке. Следуя указаниям незнакомца, женщина зарегистрировалась на сайте и перечислила в качестве первоначального капитала 258 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.