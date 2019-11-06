EN
16:29:40 Среда, 6 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщина лишилась почти 260 тыс. рублей в надежде найти заработок в интернете

10:10 | 06.11.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. 34-летняя жительница Пензы лишилась почти 260 тыс. рублей, пытаясь заработать денег через интернет.

В Пензе женщина лишилась почти 260 тыс. рублей в надежде найти заработок в интернете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На одном из сайтов женщина разместила объявление о поиске работы. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который предложил содействие в заработке посредством электронных торгов на интернет-площадке. Следуя указаниям незнакомца, женщина зарегистрировалась на сайте и перечислила в качестве первоначального капитала 258 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти собутыльника В Пензенской области из здания школы украдено 35 радиаторов отопления
Муниципальные программы скорректируют с учетом критериев оценки эффективности губернаторов Житель Кузнецкого района подозревается в серии дачных краж
Лузгин поставил задачу по развитию «Открытой Пензы» в качестве городского портала На дороге под Пензой погибла самка лося
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама