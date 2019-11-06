В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти собутыльника Криминал

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жителя Пензы 1976 года рождения, который обвиняется в причинении смерти собутыльнику. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 28 октября обвиняемый вместе с сожительницей и знакомым распивал спиртное в дачном доме, расположенном в садоводческом товариществе «Дубрава». Через некоторое время между хозяином и его приятелем произошла ссора на почве того, что гость не мог найти оставшееся спиртное», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что между мужчинами произошла потасовка, после чего обвиняемый и его сожительница легли спать.

«Утром 29 октября к ним пришел еще один знакомый, который сказал, что потерпевший лежит без сознания около дачного дома. Пострадавшему была вызвана скорая медицинская помощь. Мужчина 1977 года рождения скончался 1 ноября в больнице от открытой черепно-мозговой травмы», — уточнила представитель следственного управления.

По словам Татьяны Махницкой, в настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», продолжается.