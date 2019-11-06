В Пензе владельцев двух стриптиз-клубов заподозрили в вовлечении танцовщиц в проституцию Криминал

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области при взаимодействии с представителями региональных управлений СКР и Росгвардии пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией.

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«Установлено, что двое граждан 1981 и 1986 годов рождения не позднее 2014 года открыли на территории Железнодорожного района Пензы развлекательное заведение для мужчин, которое действовало под видом стриптиз-клуба. Его посетителям предлагали так называемое «crazy menu», в котором были указаны услуги девушек и их стоимость», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что клиентам предлагалось, в частности, за 25 тыс. рублей освободить понравившуюся танцовщицу от работы на весь день.

«Посетителю после оплаты выдавали на руки чек на указанную сумму. После этого клиент с девушкой мог по его желанию покинуть заведение или воспользоваться так называемыми «VIP-комнатами» в самом клубе, которые использовались для оказания соответствующих услуг по отдельному тарифу», — сказали в полиции, уточнив, что впоследствии деньги распределялись между организаторами противоправной деятельности и работницами заведения.

В пресс-службе отметили, что осенью 2017 года мужчины разделили нелегальный бизнес.

«Обвиняемый 1986 года рождения открыл заведение в Ленинском районе Пензы, где также под видом стриптиз-клуба организовал деятельность по оказанию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение и вовлечение в занятие проституцией», — пояснили в УМВД.

В управлении сообщили, что, по оперативным данным, среди клиентов этих заведений были состоятельные жители Пензенской области.

«В качестве подозреваемых и свидетелей в рамках уголовного дела допрошены около 50 человек», — уточнили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается.