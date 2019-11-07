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Вблизи Чемодановки задержаны 29 мигрантов

14:41 | 07.11.2019 | Криминал

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Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали 29 мигрантов, которые проживали в дачных домиках около села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, отапливая строения с помощью самодельных печей.

Вблизи Чемодановки задержаны 29 мигрантов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Иностранцев доставили в региональное управление по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства. При проверке полицейские установили, что восемь граждан не имели законных оснований находиться на территории РФ, в связи с чем были выдворены за пределы страны», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в отношении других мигрантов составлены административные протоколы, им грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.

«Всего за 10 месяцев 2019 года в Пензенской области к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства привлечены 1 тыс. 614 иностранных граждан, 452 из них депортированы», — уточнили в пресс-службе.

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