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Пьяный маляр-иностранец пытался зарубить топором двоих знакомых, насмехавшихся над ним

16:51 | 07.11.2019 | Криминал

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Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Гражданин Узбекистана 1965 года рождения, трудившийся в селе Широкоис Мокшанского района Пензенской области маляром, заключен под стражу по обвинению в попытке зарубить топором двоих рабочих, пока те спали, из-за постоянных насмешек над ним.

Пьяный маляр-иностранец пытался зарубить топором двоих знакомых, насмехавшихся над ним. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, обвиняемый с коллегами по работе проживал в одном из частных домов. С его слов, в бригаде у него не сложились отношения с рабочими, последние постоянно подшучивали над ним. Проснувшись рано утром 17 октября, мужчина решил употребить алкоголь, пока двое его соседей по дому спали. В процессе распития спиртного он вновь вспомнил о том, что коллеги по работе постоянно смеются над ним, и решил наказать их за это. Мужчина достал из своей сумки топор и нанес каждому из спящих не менее трех ударов по голове, причинив им ушибленные раны», — сообщила ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, от ударов потерпевшие проснулись и оказали злоумышленнику активное сопротивление, отобрав у него топор.

«Потерпевшим 1988 и 1990 годов рождения оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью угрозы не имеется», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, а также назначен ряд экспертиз.

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