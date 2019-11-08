Жительница Пензы лишилась 114 тыс. рублей, сообщив незнакомцу данные карты Криминал

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. 40-летняя жительница Пензы лишилась 114 тыс. рублей после того, как передала незнакомцу данные своей банковской карты.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник действовал по стандартной схеме: он позвонил женщине, представился сотрудником банка и предупредил ее о подозрительной операции, для блокировки которой якобы требовалось назвать реквизиты и коды из SMS.

«После того, как женщина предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета карты списаны деньги», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту организована проверка.

Принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.