Жительница Пензы лишилась 114 тыс. рублей, сообщив незнакомцу данные карты
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Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. 40-летняя жительница Пензы лишилась 114 тыс. рублей после того, как передала незнакомцу данные своей банковской карты.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник действовал по стандартной схеме: он позвонил женщине, представился сотрудником банка и предупредил ее о подозрительной операции, для блокировки которой якобы требовалось назвать реквизиты и коды из SMS.
«После того, как женщина предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета карты списаны деньги», — сказали в полиции.
В пресс-службе добавили, что по данному факту организована проверка.
Принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.