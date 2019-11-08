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Жительница Пензы лишилась 114 тыс. рублей, сообщив незнакомцу данные карты

14:52 | 08.11.2019 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. 40-летняя жительница Пензы лишилась 114 тыс. рублей после того, как передала незнакомцу данные своей банковской карты.

Жительница Пензы лишилась 114 тыс. рублей, сообщив незнакомцу данные карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник действовал по стандартной схеме: он позвонил женщине, представился сотрудником банка и предупредил ее о подозрительной операции, для блокировки которой якобы требовалось назвать реквизиты и коды из SMS.

«После того, как женщина предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета карты списаны деньги», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту организована проверка.

Принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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