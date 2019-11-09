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В Заречном подростка будут судить за хранение и сбыт наркотиков в значительном размере

08:41 | 09.11.2019 | Криминал

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Заречный, 9 ноября 2019. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего подростка в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотического средства в значительном размере.

В Заречном подростка будут судить за хранение и сбыт наркотиков в значительном размере

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 26 июля 2019 года молодой человек 2002 года рождения недалеко от обочины федеральной автодороги в Железнодорожном районе Пензы обнаружил дикорастущие растения конопли. С целью дальнейшего получения и потребления наркотического средства он сорвал несколько кустов и принес к себе домой — в квартиру в городе Заречном. Часть марихуаны массой не менее 27,11 грамма он оставил дома для личного потребления, а не менее 7,48 грамма наркотика в тот же день безвозмездно передал своему совершеннолетнему знакомому, таким образом незаконно сбыл его», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, через несколько дней сотрудники полиции изъяли наркотическое средство в квартирах обоих приятелей.

«Подросток ранее уже состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов полиции за совершение административных правонарушений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.

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