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В Пензе полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег из аптеки

11:54 | 09.11.2019 | Криминал

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Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. Участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних по горячим следам раскрыли кражу денег из аптеки на улице Дружбы в Пензе.

В Пензе полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег из аптеки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, со слов представителя фармацевтической организации, неизвестный из оставленной без присмотра кассы похитил 5 тыс. 700 рублей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан, чтобы найти и опросить возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Пензы, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи проводится проверка.

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