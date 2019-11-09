В Пензе полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег из аптеки Криминал

Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. Участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних по горячим следам раскрыли кражу денег из аптеки на улице Дружбы в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, со слов представителя фармацевтической организации, неизвестный из оставленной без присмотра кассы похитил 5 тыс. 700 рублей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан, чтобы найти и опросить возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Пензы, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи проводится проверка.