Жительница Пензы лишилась денег в надежде получить работу через интернет Криминал

Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. 25-летняя жительница Пензы попалась на уловку мошенников и лишилась денег, надеясь найти работу через интернет.

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«Женщина рассказала, что в мобильном приложении Telegram она обнаружила объявление об устройстве на работу по продвижению аккаунтов в социальной сети Instagram и перешла по ссылке на сайт. Там содержалось предложение приобрести курсы по вышеуказанной тематике стоимостью 3 тыс. 500 рублей, оплатив их банковской картой. Следуя условиям продавца, женщина перечислила деньги, однако никаких курсов ей не прислали», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

При этом, как отметили в ведомстве, полицейским гражданка пояснила, что знала о подобных способах обмана.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.