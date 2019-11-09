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Жительница Пензы лишилась денег в надежде получить работу через интернет

12:15 | 09.11.2019 | Криминал

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Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. 25-летняя жительница Пензы попалась на уловку мошенников и лишилась денег, надеясь найти работу через интернет.

Жительница Пензы лишилась денег в надежде получить работу через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в мобильном приложении Telegram она обнаружила объявление об устройстве на работу по продвижению аккаунтов в социальной сети Instagram и перешла по ссылке на сайт. Там содержалось предложение приобрести курсы по вышеуказанной тематике стоимостью 3 тыс. 500 рублей, оплатив их банковской картой. Следуя условиям продавца, женщина перечислила деньги, однако никаких курсов ей не прислали», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

При этом, как отметили в ведомстве, полицейским гражданка пояснила, что знала о подобных способах обмана.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.

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