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В Пензенской области будут судить мотоциклиста, сломавшего палец инспектору ДПС

10:26 | 11.11.2019 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. 55-летний житель рабочего поселка Пачелма Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В Пензенской области будут судить мотоциклиста, сломавшего палец инспектору ДПС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 27 октября 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения двигался на мотоцикле «ИЖ Юпитер 3» по автодороге «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково». В связи с совершением им административных правонарушений в сфере дорожного движения инспектор ДПС начал преследование и остановил мотоциклиста в Пачелме», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что обвиняемый, выражая недовольство действиями сотрудника полиции, схватил его за мизинец, причинив стражу порядка краевой перелом основания фаланги пальца.

«Мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», — уточнила собеседница агентства.

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