Условный срок за истязание женщины-инвалида получил житель Пензенской области Криминал

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года назначено жителю Каменского района Пензенской области, который истязал свою 75-летнюю супругу, являющуюся инвалидом II группы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что ранее не судимый житель Каменского района с мая по июнь 2019 года систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении своей 75-летней супруги», — пояснила собеседница агентства, добавив, что женщина страдает сахарным диабетом и передвигается на инвалидной коляске.

Представитель прокуратуры уточнила, что мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание».

«Приговор вступил в законную силу», — отметила Светлана Артамонова.