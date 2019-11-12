В Пензе мошенник под видом полицейского выманил деньги у директора студии красоты Криминал

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника правоохранительных органов, выманил деньги у директора одной из пензенских студии красоты.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник представился руководителем подразделения полиции, проинформировал собеседницу о поступившей жалобе на студию красоты и предложил ей прибыть в здание на улице Бакунина для улаживания проблемы.

«Когда женщина на такси направлялась по указанному адресу, незнакомец вновь позвонил ей и попросил для положительного решения вопроса приобрести коньяк в подарочной упаковке, а в случае его отсутствия — положить деньги на счета трех абонентских номеров мобильной связи», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что, следуя инструкциям неизвестного, жительница Пензы перевела 12 тыс. рублей, однако после этого звонивший перестал выходить на связь.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в пресс-службе.