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В Пензе мошенник под видом полицейского выманил деньги у директора студии красоты

16:54 | 12.11.2019 | Криминал

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Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника правоохранительных органов, выманил деньги у директора одной из пензенских студии красоты.

В Пензе мошенник под видом полицейского выманил деньги у директора студии красоты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник представился руководителем подразделения полиции, проинформировал собеседницу о поступившей жалобе на студию красоты и предложил ей прибыть в здание на улице Бакунина для улаживания проблемы.

«Когда женщина на такси направлялась по указанному адресу, незнакомец вновь позвонил ей и попросил для положительного решения вопроса приобрести коньяк в подарочной упаковке, а в случае его отсутствия — положить деньги на счета трех абонентских номеров мобильной связи», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что, следуя инструкциям неизвестного, жительница Пензы перевела 12 тыс. рублей, однако после этого звонивший перестал выходить на связь.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

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