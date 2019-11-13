Покупка алкоголя сомнительного качества обернулась для пензенца условным сроком Криминал

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено в Пензе мужчине, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы, не выступая от имени юридического лица и не являясь индивидуальным предпринимателем, мужчина решил заработать на перепродаже немаркированного спиртного, о чем договорился с неким человеком на условиях оплаты по факту поставки продукции.

«7 июня 2019 года на территории Шацкого района Рязанской области неустановленное лицо организовало погрузку в автомобиль «КамАЗ» не менее 9 тыс. бутылок объемом 0,5 литра немаркированной алкогольной продукции, которая была доставлена в Пензу на следующий день. 8 июня злоумышленник организовал ее прием и разгрузку, однако его преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий было изъято 9 тыс. бутылок спиртосодержащей жидкостью с этикетками трех видов водки общей стоимостью свыше 1,6 млн. рублей.

«Мужчина признал свою вину полностью», — отметил представитель суда.

По его словам, приговор, согласно которому житель Пензенской области получил условный срок, а изъятая продукция должна быть уничтожена, пока не вступил в силу.