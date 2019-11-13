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В Пензе заключен под стражу мужчина, вонзивший нож в спину знакомого

15:50 | 13.11.2019 | Криминал

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Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 22-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве знакомого в кафе на улице Медицинской в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе заключен под стражу мужчина, вонзивший нож в спину знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 3 ноября 2019 года мужчина вместе с приятелем распивал спиртное в кафе. К ним присоединились знакомые последнего, обвиняемый ранее их не знал. Злоумышленник попросил у одного из них сигарету и зажигалку, тот в ответ начал оскорблять его. После этого вся компания проследовала в кафе, расположенное на улице Медицинской», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что затем обвиняемый сходил домой за ножом, после чего вернулся в заведение, где в итоге ударил в спину другого мужчину из компании, который пытался помешать злоумышленнику.

«Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — уточнила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая пояснила, что очевидцы отобрали нож у обвиняемого и удерживали его до приезда сотрудников полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

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