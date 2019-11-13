Жительница Кузнецка лишилась 19 тыс. долларов в надежде заработать через интернет Криминал

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. 36-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась около 19 тыс. долларов, попавшись на уловку интернет-мошенников.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который предложил дополнительный заработок через интернет в качестве трейдера путем вложения денег в акции компаний и игры на росте их стоимости. После того как она согласилась и зарегистрировалась на сайте, ей позвонил второй незнакомец, который предложил выйти на контракт с компанией «Боинг», для чего требовалось пополнить счет цифровой валютой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем жительница Кузнецка на сайте, на который ей было указано, обменяла 18 тыс. 993 доллара на биткоины.

«Она попыталась пополнить счет в своем личном кабинете, но ей это не удалось», — сказали в полиции, уточнив, что все время происходил сбой.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.