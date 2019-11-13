EN
19:37:09 Среда, 13 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Кузнецка лишилась 19 тыс. долларов в надежде заработать через интернет

18:50 | 13.11.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. 36-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась около 19 тыс. долларов, попавшись на уловку интернет-мошенников.

Жительница Кузнецка лишилась 19 тыс. долларов в надежде заработать через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который предложил дополнительный заработок через интернет в качестве трейдера путем вложения денег в акции компаний и игры на росте их стоимости. После того как она согласилась и зарегистрировалась на сайте, ей позвонил второй незнакомец, который предложил выйти на контракт с компанией «Боинг», для чего требовалось пополнить счет цифровой валютой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем жительница Кузнецка на сайте, на который ей было указано, обменяла 18 тыс. 993 доллара на биткоины.

«Она попыталась пополнить счет в своем личном кабинете, но ей это не удалось», — сказали в полиции, уточнив, что все время происходил сбой.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Загрузка...
Читайте также
Савин намерен добиваться наказания для тех, кто писал против него ложные доносы Мэр поручил определить целесообразность запуска электрички из Арбеково до Пензы-III
В Пензе водитель умер после ДТП на улице 8 Марта В Пензе заключен под стражу мужчина, вонзивший нож в спину знакомого
В Пензе пьяный мужчина напал на врача скорой помощи Жительница Пензы оштрафована за комментарий в соцсети
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама